В Иркутской области возбудили дело после смертельного ДТП с участием тягача

Автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе



Тягач «Фредлайнер Центурии Класс», следовавший из Читы в сторону Челябинска, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота Хайс». Как пояснил полицейским водитель грузовика, 56-летний житель города Челябинск, у его машины отказали тормоза.



В результате ДТП погиб пассажир «Тойоты». Ещё четверо мужчин, водитель и пассажиры минивэна, были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

