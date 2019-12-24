В Иркутской области накрыли нарколабораторию в гаражах

Трое мужчин выращивали коноплю на продажу
Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали подозреваемых в распространении наркотиков в Ангарске.
Троих ангарчан, 21, 39 и 40 лет подозреваются в распространении выращенной ими марихуаны.
По версии сыщиков, группа мужчин действовала в городе с августа 2019 года и использовала меры конспирации. 21-летний и 40-летний ангарчане арендовали гаражные боксы. В них оборудовали лаборатории и выращивали гидропонным способом коноплю. После изготовления наркотиков передавали их своим подельникам для продажи.
При обыске квартир подозреваемых изъяты сотовые телефоны, упаковочный материал, гашишное масло, семена конопли, несколько стеклянных банок с марихуаной, деньги, предположительно, добытые преступным путём.
При обыске в гаражных боксах обнаружено несколько десятков кустов конопли, оборудование, предназначенное для выращивания, коробка с растительной массой, оборудование для упаковки.
Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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