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23 Декабря

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В Иркутской области накрыли нарколабораторию в гаражах

Происшествия, 
Трое мужчин выращивали коноплю на продажу

Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали подозреваемых в распространении наркотиков в Ангарске.

Троих ангарчан, 21, 39 и 40 лет подозреваются в распространении выращенной ими марихуаны.

По версии сыщиков, группа мужчин действовала в городе с августа 2019 года и использовала меры конспирации. 21-летний и 40-летний ангарчане арендовали гаражные боксы. В них оборудовали лаборатории и выращивали гидропонным способом коноплю. После изготовления наркотиков передавали их своим подельникам для продажи.

При обыске квартир подозреваемых изъяты сотовые телефоны, упаковочный материал, гашишное масло, семена конопли, несколько стеклянных банок с марихуаной, деньги, предположительно, добытые преступным путём.

При обыске в гаражных боксах обнаружено несколько десятков кустов конопли, оборудование, предназначенное для выращивания, коробка с растительной массой, оборудование для упаковки.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики
 
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