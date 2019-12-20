В Бурятии упавшая фура перекрыла движение

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

На трассе «Байкал» в Бурятии временно закрыто движение



В Кабанском районе Бурятии на 299 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита временно закрыто движение автотранспорта из-за ДТП, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Водитель фуры не справился с управлением, фуру занесло и она упала на бок.



Обошлось без пострадавших, уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. На месте работают сотрудники автоинспекции.

