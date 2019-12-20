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В Бурятии упавшая фура перекрыла движение

В Бурятии упавшая фура перекрыла движение
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На трассе «Байкал» в Бурятии временно закрыто движение

В Кабанском районе Бурятии на 299 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита временно закрыто движение автотранспорта из-за ДТП, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Водитель фуры не справился с управлением, фуру занесло и она упала на бок.

Обошлось без пострадавших, уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. На месте работают сотрудники автоинспекции.
ДТП фура федеральная трасса
 
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