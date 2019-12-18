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В Иркутске девочка, катаясь на горке, попала под колёса машины

Происшествия, 
Она скатилась с горки прямо на дорогу

В Иркутске 15 декабря под колёса автомобиля попала 8-летняя девочка. Она скатилась с горки на дорогу, где ехала машина. В результате ДТП ребёнка с травмой головы доставили в больницу.

Выяснилось, что девочка гостила у дедушки, который также находился на горке и не смог остановить катание. По данному факту в настоящее время проводят административное расследование.

Для предотвращения ДТП и трагических последствий в Иркутске началась акция «Стихийная горка». Сотрудники ГИБДД, ДПС и городские службы ликвидируют опасные спуски вблизи проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнка пожаловалась качеством горки на Саянах, тогда многие прокомментировали, что с такой горки ребёнок легко может вылететь на дорогу. Позже выяснилось, что горка была недостроенной, а ограждение с предупреждением кто-то сломал. Накануне все необходимые работы были закончены и лёд на горке залили.
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