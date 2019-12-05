Иркутянин угнал и поджёг «Жигули»

Поджигателя нашли благодаря свидетелям и видеонаблюдению



В полицию Иркутска утром 4 декабря поступило сообщение об угоне автомобиля «Жигули». «ВАЗ-21063» находился на улице Блюхера, откуда и был совершён угон. Спустя некоторое время сгоревший автомобиль обнаружили на соседней улице.



Сотрудники угрозыска опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер наружного наблюдения. Удалось установить и задержать поджигателя – 24-летнего ранее судимого за кражу местного жителя.



В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Умышленное уничтожение имущества путём поджога», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

