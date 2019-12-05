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В Иркутской области сотрудники ГИБДД вызволили фуру из кювета

Происшествия, 
Дальнобойщиками оказались граждане Монголии

На днях в отдел полиции в Тулунском районе Иркутской области поступило сообщение о том, что на федеральной трассе автодороги Р-255 «Сибирь» в кювет съехала фура. На помощь приехал дежурный инспектор отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Денис Котлобаев.

Водители фуры – граждане Монголии, они практически не знают русский язык.

Возвращаясь на Родину,водитель при повороте не учёл радиус поворота, в результате чего машина съехала с трассы. Вытащить её ночью самостоятельно было невозможно, инспектор предложил дождаться утра. Лейтенант Котлобаев съездил до ближайшего магазина, где купил иностранцам горячее питье и еду.

На следующий день на место прибыл экипаж ДПС Ивана Серых и Виктора Асхаева. Полицейские привлекли специальную технику, способную вытащить тягач из кювета. Во время операции автоинспекторы на некоторое время перекрыли проезжую часть.

После того как автомобиль вытащили из кювета, иностранцы поблагодарили полицейских за помощь и неравнодушие, после чего продолжили свой путь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ГИБДД
 
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