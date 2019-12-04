В Иркутске перед судом предстанет лжесотрудник ГИБДД

Мужчина представлялся высокопоставленным офицером и обманывал таксистов



В Иркутске завершили расследование уголовного дела на мошенника, обманувшего жителей Иркутской, Челябинской, Мурманской областей, республики Башкортостан и Приморского края.



Подозреваемый в десяти преступлениях задержан летом этого года в Краснодаре, взят под арест и доставлен в Иркутск для проведения следственных действий.



30-летний мужчина, освободившись из колонии, несколько месяцев звонил в службы заказов такси разных городов страны и представлялся сотрудником госавтоинспекции. Он просил подъехать к управлению ГИБДД.



Пока автомобиль следовал к клиенту, мошенник связывался с таксистом по телефону и, ссылаясь на занятость, просил приобрести кофе, конфеты, шоколад и другие товары, якобы предназначенные для подарка своему руководству. Будучи уверенными в добропорядочности высокопоставленного офицера, таксисты выполняли просьбы клиента. Главной всегда была необходимость пополнить баланс мобильного телефона в размере от 1 до 50 тысяч рублей.



Приезжая к зданию дорожной полиции жертвы обмана узнавали, что такси никто не заказывал, такой сотрудник в ОВД не работает.



В ходе обыска у ранее неоднократно судимого за кражи и разбои краснодарца изъято несколько сотовых телефонов, банковские и 20 сим-карт.



В настоящее время обвинительное заключение направлено для рассмотрения в суд.



Если вина обвиняемого будет доказана в процессе судебного рассмотрения, органы правосудия могут назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Кроме этого, подсудимому предстоит возместить ущерб причинённый потерпевшим, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

