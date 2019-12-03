В Иркутской области осудили скотокрадов

Они похищали животных с вольного выпаса



В Иркутской области осуждены мужчины, укравшие 32 коровы. Полицейским удалось вернуть владельцам 23 коровы.



Животные были украдены в апреле в Аларском районе, когда находились на вольном выпасе. Совокупный ущерб, причинённый шесть потерпевшим, составил около миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.



Чтобы установить преступников, полицейские проверили несколько десятков деревень, в том числе на территории соседних районов. Досматривался грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот.



В последующем на приусадебном участке одного из домов города Черемхово часть коров была обнаружена и передана собственникам.



На период расследования организатора преступления заключили под стражу.



Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до полутора лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

