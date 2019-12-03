Они похищали животных с вольного выпаса
В Иркутской области осуждены мужчины, укравшие 32 коровы. Полицейским удалось вернуть владельцам 23 коровы.
Животные были украдены в апреле в Аларском районе, когда находились на вольном выпасе. Совокупный ущерб, причинённый шесть потерпевшим, составил около миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Чтобы установить преступников, полицейские проверили несколько десятков деревень, в том числе на территории соседних районов. Досматривался грузовой транспорт, на котором предположительно могли перевозить скот.
В последующем на приусадебном участке одного из домов города Черемхово часть коров была обнаружена и передана собственникам.
На период расследования организатора преступления заключили под стражу.
Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до полутора лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области осудили скотокрадов
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