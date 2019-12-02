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В Бурятии трёхлетнюю девочку бросили на ночь в сугробе

В Бурятии трёхлетнюю девочку бросили на ночь в сугробе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На девочке, которую забыли в снегу, не было обуви

В Бурятии произошёл второй вопиющий случай с забытым в снегу ребёнком. Накануне около 9 часов утра в Заиграевском районе на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине СНТ, прохожий обнаружил в сугробе на улице трёхлетнюю девочку. Она была одета, однако у неё не было обуви. Малышка плакала и звала маму.

Девочку передали медикам.

- Вчера ребенка доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу. У девочки обморожение стоп второй степени, общее переохлаждение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

Сотрудники полиции установили, что 43-летний родственник девочки, житель СНТ в Заиграевском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности», - отметили в пресс-службе МВД по республике.

Аналогичный случай произошёл совсем недавно - в середине ноября - в посёлке Новоильинск Заиграевского района Бурятии. Рано утром местная жительница обнаружила 1,5-годовалую малышку на снегу на улице. Ребёнок не подавал признаков жизни. Ещё бы полчаса в снегу, и малышка могла погибнуть. Женщина принесла девочку в амбулаторию. Затем её с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма поместили в участковую больницу. В связи с ухудшением состояния санавиация доставила ребёнка в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Позже выяснилось, что пьяная мать выронила дочь по пути домой, и девочка провела ночь на улице.

Больше всего у девочки пострадали кисти, стоял вопрос об ампутации – к счастью, всё обошлось.
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