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Забайкалец сговорился с лесничим и спилил деревья почти на 6 миллионов

Происшествия, 
Участковый лесничий подделала договоры на куплю-продажу леса

В Забайкальском крае полицейские установили причастность предпринимателя и участкового лесничего к незаконным рубкам лесных насаждений на сумму около шести миллионов рублей.

Установлено, что 51-летний читинец вступил в преступный сговор с участковым лесничим на совершение незаконных рубок. Лесничий, используя своё служебное положение, изготовила несколько договоров купли-продажи лесных насаждений. В документы она внесла недостоверные сведения о покупателях и проставила за них подпись. Поддельные договоры она отдала читинцу для придания законности заготовки древесины.

Затем мужчина организовал группировку, которая незаконно спилила 250 деревьев породы лиственница и сосна. Ущерб, причинённый государственному лесному составил 5 млн 900 тысяч рублей.

По месту жительства организатора незаконной рубки и месту работы лесничего были проведены обыски, изъята компьютерная техника и документация.

На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
черные лесорубы
 
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