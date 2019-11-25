Участковый лесничий подделала договоры на куплю-продажу леса
В Забайкальском крае полицейские установили причастность предпринимателя и участкового лесничего к незаконным рубкам лесных насаждений на сумму около шести миллионов рублей.
Установлено, что 51-летний читинец вступил в преступный сговор с участковым лесничим на совершение незаконных рубок. Лесничий, используя своё служебное положение, изготовила несколько договоров купли-продажи лесных насаждений. В документы она внесла недостоверные сведения о покупателях и проставила за них подпись. Поддельные договоры она отдала читинцу для придания законности заготовки древесины.
Затем мужчина организовал группировку, которая незаконно спилила 250 деревьев породы лиственница и сосна. Ущерб, причинённый государственному лесному составил 5 млн 900 тысяч рублей.
По месту жительства организатора незаконной рубки и месту работы лесничего были проведены обыски, изъята компьютерная техника и документация.
На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец сговорился с лесничим и спилил деревья почти на 6 миллионов
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