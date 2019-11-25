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В Иркутской области сельчане отстояли от огня здание администрации

В Иркутской области сельчане отстояли от огня здание администрации
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Сельчане сдерживали пожар до прибытия сотрудников пожарной части

В селе Харбатово Качугского района Иркутской области в воскресенье был ликвидирован пожар в здании сельской администрации. Информация о нём поступила на пульт пожарной охраны в 19:13. Менее чем через пять минут на улицу Совхозная прибыла местная добровольная пожарная команда, состоящая из пяти человек.

- Они сдерживали огонь до прибытия основных сил. Существовала угроза его распространения на большую площадь. Поскольку ближайший водоисточник находился на расстоянии около одного километра, местные жители доставляли воду на тракторах для заправки приспособленной для тушения цистерны добровольцев, тем самым обеспечивая необходимый запас воды, - рассказал начальник 49-й пожарно-спасательной части Павел Свинин.


К работе подключились прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части № 49. Звеном газодымозащитной службы была выполнена разведка и ликвидация открытого горения внутри административного здания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Всего к тушению пожара было привлечено 9 человек, 2 единицы техники.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


пожар
 
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