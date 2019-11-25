В Иркутской области сельчане отстояли от огня здание администрации

- Они сдерживали огонь до прибытия основных сил. Существовала угроза его распространения на большую площадь. Поскольку ближайший водоисточник находился на расстоянии около одного километра, местные жители доставляли воду на тракторах для заправки приспособленной для тушения цистерны добровольцев, тем самым обеспечивая необходимый запас воды, - рассказал начальник 49-й пожарно-спасательной части Павел Свинин.





По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.







В селе Харбатово Качугского района Иркутской области в воскресенье был ликвидирован пожар в здании сельской администрации. Информация о нём поступила на пульт пожарной охраны в 19:13. Менее чем через пять минут на улицу Совхозная прибыла местная добровольная пожарная команда, состоящая из пяти человек.К работе подключились прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части № 49. Звеном газодымозащитной службы была выполнена разведка и ликвидация открытого горения внутри административного здания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.Всего к тушению пожара было привлечено 9 человек, 2 единицы техники.