Следователи начали доследственную проверку
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна.
- По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи находятся на месте аварии, проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В ДТП погибла жена мэра города Тулуна
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