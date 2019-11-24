В ДТП погибла жена мэра города Тулуна

Следователи начали доследственную проверку



В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна.



- По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Следователи находятся на месте аварии, проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



