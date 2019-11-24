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В ДТП погибла жена мэра города Тулуна

Происшествия, 
Следователи начали доследственную проверку

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра города Тулуна.

- По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ». В результате аварии погибла супруга чиновника, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи находятся на месте аварии, проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП.смерть Иркутская область
 
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