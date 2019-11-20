В Ангарске пьяного водителя остановили выстрелами

Мужчина не подчинялся требованиям полицейских
Накануне ночью в 78-м квартале города Ангарск Иркутской области госавтоинспекторы заметили автомобиль «Тойота Креста» и предприняли попытку его остановить. Требования полицейских водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличивая скорость и создавая угрозу для окружающих.
- В сложившейся ситуации дорожные полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия, - сообщили в полиции.
Автомобиль удалось остановить, а водителя-нарушителя задержать в районе старого Китойского моста.
За рулём иномарки находился 32-летний житель Усольского района в состоянии опьянения и не имеющий водительского удостоверения. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль помещён на арестплощадку. В отношении нарушителя составлены административные материалы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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