Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»

Женщина, забывшая ребёнка в снегу, сетует, что её никто не понимает
Жительница Бурятии, уронившая в сугроб 1,5-годовалую дочь и оставившая её в снегу на морозе, поделилась фотографиями из больницы. Тем самым мать хотела показать, что она не в бегах.
Как сообщал «Байкал-Daily», рано утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района нашла 1,5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни. Девочка провела на морозе всю ночь и если бы не эта женщина, скорее всего, погибла бы. По словам врачей, ещё бы полчаса и девочка могла умереть. Девочку с обморожениями доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Следователи начали доследственную проверку по факту оставления ребёнка в опасности. По версии правоохранителей, мать распивала спиртное у подруги и взяла с собой маленькую дочь. Возвращаясь домой, она уронила малышку в сугроб, где девочка осталась на ночь.
Накануне мать малышки выложила на странице фотографию дочери из больницы, подписав снимок: «У ребёнка всё на месте: и ручки, и ножки». Правда, обе руки после обморожения перевязаны бинтами.
В комментариях под фотографией – несколько осуждающих комментариев. Люди называют мать «кукушкой» и ругают за произошедшее.
Местная жительница, которая была свидетелем произошедшего, выразила надежду, что мать девочки ответит по всей строгости закона.
- В то утро держала ребёнка на руках. Девочка была настолько обессилена, что даже «Мама» не говорила. Когда уже она согрелась и попила молока спала крепко, что крики и гам в помещение ей были не помеха. А те самые колготки, которые были на ней, меня привели в шок. Я очень надеюсь, что с девочкой всё будет хорошо, эта кроха чудесная заслуживает счастья и любви после всех мучений, через что она проходит сейчас, – высказалась женщина.
Мать ребёнка не оставила комментарии в свой адрес без внимания. Она дала понять, что не согласна с обвинениями.
«Всё равно никто не верит мне», - написала мать девочки.
На это её высказывание посыпались гневные комментарии. Местные жители пишут, что, если бы ребёнок был, как рассказывала мама у бабушки, такого бы точно не случилось. «Пить не надо бегать… тем более с детьми», «Кто тебе должен поверить? Если крошку чудом спасли!», «Ну что ж ты за мать такая?! Никто тебя услышать не хочет, а что слушать?! Какие тут могут быть оправдания?! Да ты должна той женщине, которая нашла твоего ребёнка, ноги целовать! И врачам, которые всё сделали, чтобы малышка была здорова! Как можно вообще пить эту гадость и ещё малыша с собой таскать на эти пьянки?», - отзываются пользователи. Одна из них отметила, что у неё не укладывается в голове, как можно потерять ребёнка по дороге, а потом прийти и лечь спать.
Также люди желают скорейшего выздоровления девочке.
Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»
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