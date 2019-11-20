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Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»

Жительница Бурятии, бросившая дочь на морозе: «И ручки, и ножки на месте»
Происшествия, 
Женщина, забывшая ребёнка в снегу, сетует, что её никто не понимает

Жительница Бурятии, уронившая в сугроб 1,5-годовалую дочь и оставившая её в снегу на морозе, поделилась фотографиями из больницы. Тем самым мать хотела показать, что она не в бегах.

Как сообщал «Байкал-Daily», рано утром 16 ноября жительница посёлка Новоильинск Заиграевского района нашла 1,5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни. Девочка провела на морозе всю ночь и если бы не эта женщина, скорее всего, погибла бы. По словам врачей, ещё бы полчаса и девочка могла умереть. Девочку с обморожениями доставили в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Следователи начали доследственную проверку по факту оставления ребёнка в опасности. По версии правоохранителей, мать распивала спиртное у подруги и взяла с собой маленькую дочь. Возвращаясь домой, она уронила малышку в сугроб, где девочка осталась на ночь.

Накануне мать малышки выложила на странице фотографию дочери из больницы, подписав снимок: «У ребёнка всё на месте: и ручки, и ножки». Правда, обе руки после обморожения перевязаны бинтами.

В комментариях под фотографией – несколько осуждающих комментариев. Люди называют мать «кукушкой» и ругают за произошедшее.

Местная жительница, которая была свидетелем произошедшего, выразила надежду, что мать девочки ответит по всей строгости закона.

- В то утро держала ребёнка на руках. Девочка была настолько обессилена, что даже «Мама» не говорила. Когда уже она согрелась и попила молока спала крепко, что крики и гам в помещение ей были не помеха. А те самые колготки, которые были на ней, меня привели в шок. Я очень надеюсь, что с девочкой всё будет хорошо, эта кроха чудесная заслуживает счастья и любви после всех мучений, через что она проходит сейчас, – высказалась женщина.

Мать ребёнка не оставила комментарии в свой адрес без внимания. Она дала понять, что не согласна с обвинениями.

«Всё равно никто не верит мне», - написала мать девочки.

На это её высказывание посыпались гневные комментарии. Местные жители пишут, что, если бы ребёнок был, как рассказывала мама у бабушки, такого бы точно не случилось. «Пить не надо бегать… тем более с детьми», «Кто тебе должен поверить? Если крошку чудом спасли!», «Ну что ж ты за мать такая?! Никто тебя услышать не хочет, а что слушать?! Какие тут могут быть оправдания?! Да ты должна той женщине, которая нашла твоего ребёнка, ноги целовать! И врачам, которые всё сделали, чтобы малышка была здорова! Как можно вообще пить эту гадость и ещё малыша с собой таскать на эти пьянки?», - отзываются пользователи. Одна из них отметила, что у неё не укладывается в голове, как можно потерять ребёнка по дороге, а потом прийти и лечь спать.

Также люди желают скорейшего выздоровления девочке.

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