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В Иркутской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

Происшествия, 
Когда полицейские приехали, на мужчине уже горела одежда

Ночью в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области наряд патрульно-постовой службы находился на маршруте патрулирования. Сотрудники заметили зарево с густым дымом и отправились на место возгорания.

По приезду на территорию частного сектора стражи правопорядка увидели горящую постройку. Из дома неслись крики о помощи.

Полицейские зашли в охваченное огнём здание, вытащили оттуда на безопасное расстояние мужчину и вызвали экстренные службы. В момент прибытия экипажа на пострадавшем уже горела одежда, и незначительное промедление могло стоить местному жителю жизни.

Спасители – сержант полиции Максим Касаткин, младший сержант Василий Савченко и стажёр Сергей Егель. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
полиция пожар
 
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