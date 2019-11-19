Когда полицейские приехали, на мужчине уже горела одежда
Ночью в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области наряд патрульно-постовой службы находился на маршруте патрулирования. Сотрудники заметили зарево с густым дымом и отправились на место возгорания.
По приезду на территорию частного сектора стражи правопорядка увидели горящую постройку. Из дома неслись крики о помощи.
Полицейские зашли в охваченное огнём здание, вытащили оттуда на безопасное расстояние мужчину и вызвали экстренные службы. В момент прибытия экипажа на пострадавшем уже горела одежда, и незначительное промедление могло стоить местному жителю жизни.
Спасители – сержант полиции Максим Касаткин, младший сержант Василий Савченко и стажёр Сергей Егель. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области полицейские спасли мужчину из горящего дома
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