В Иркутской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

Когда полицейские приехали, на мужчине уже горела одежда



Ночью в городе Железногорск-Илимский на севере Иркутской области наряд патрульно-постовой службы находился на маршруте патрулирования. Сотрудники заметили зарево с густым дымом и отправились на место возгорания.



По приезду на территорию частного сектора стражи правопорядка увидели горящую постройку. Из дома неслись крики о помощи.



Полицейские зашли в охваченное огнём здание, вытащили оттуда на безопасное расстояние мужчину и вызвали экстренные службы. В момент прибытия экипажа на пострадавшем уже горела одежда, и незначительное промедление могло стоить местному жителю жизни.



Спасители – сержант полиции Максим Касаткин, младший сержант Василий Савченко и стажёр Сергей Егель. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

