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Следственный комитет России заинтересовался скандалом вокруг катка в Улан-Удэ

Следственный комитет России заинтересовался скандалом вокруг катка в Улан-Удэ
Происшествия, 
«Никакого компромисса!»: новое руководство ТСЖ «Дархан» требует деньги за воду и электричество для бесплатного катка

Следственный комитет займётся скандалом вокруг бесплатной хоккейной коробки в 18-м квартале в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад компания Nivea подарила городу хоккейную коробку. По словам директора хоккейного клуба «Моритон» Петра Бадмацыренова, всё это время содержание и эксплуатация была на нём. Но недавно ситуация изменилась. По словам хоккеиста, в ТСЖ «Дархан», на балансе которого находилась коробка, начали требовать деньги за спортивный объект.

Накануне в передаче «ЧП» телеканала НТВ вышел сюжет по этому поводу. По словам Петра Бадмацыренова, когда коробку передали ТСЖ, руководство пошло на встречу, и бесплатно предоставляло воду для заливки катка, а также обустроило помещение, чтобы дети могли переодеваться. Занятия для юных хоккеистов проводили тренеры хоккейного клуба «Моритон» бесплатно.

Но, по словам Петра Бадмацыренова, недавно в ТСЖ поменялось руководство и начались проблемы.

- Им нету никакой разницы ни до спорта, ни до детей, ни до жителей. Они мне говорят: «Вот, всё давай из клуба убирайся, помещение нам отдавай». Я у них спрашиваю: «Вам не стыдно у детей-то отбирать?» ну, просто так, по-человечески. А они говорят: «Да нам всё равно. Иди жалуйся, кому хочешь», - эмоционально поделился Пётр Бадмацыренов.

Руководство ТСЖ коротко ответило на ситуацию – за всё надо платить.

- Дело в том, что он пользуется нашими ресурсами. Перед каждой заливкой берёт электроэнергию, холодную, горячую воду. Компромисса никакого. Пусть уходит! – резко заявила председатель ТСЖ Дарина Уланова.

По словам хоккеиста, в ТСЖ также потребовали погасить долги за предыдущие годы. Чтобы рассчитаться с долгами, потребовались спонсоры. А пока тренировки на этом катке временно прекратили.


Про Бурятию - с 16 минуты 30 секунды


После выхода сюжета в эфир, ситуацией заинтересовался Следственный комитет страны. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил досконально проверить региональному следственному управлению произошедшее.
каток следственный комитет
 
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