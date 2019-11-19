За пьяным водителем устроили погоню
В Тайшетском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД выстрелами остановили водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения.
Инцидент произошёл вечером 15 ноября. Автоинспекторы заметили автомобиль «Ниссан-Теана», водитель которого нарушал правила дорожного движения.
- Полицейские, включив на патрульном автомобиле специальную световую и звуковую сигнализацию, потребовали от автомобилиста остановить транспортное средство, но он проигнорировал законное требование и выехал за пределы города, увеличив при этом скорость движения, создавая аварийную обстановку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Для остановки легковушки инспектор ДПС применил оружие, он произвёл предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колёсам иномарки. В результате машину удалось остановить, нарушитель попытался скрыться в лесу, однако вскоре был задержан полицейскими.
Задержанным оказался 31-летний житель Чунского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлены административные протоколы за езду в нетрезвом виде и невыполнение требования об остановке транспортного средства. Его автомобиль помещён на арестплощадку, уточнили в Главном управлении МВД по региону.
В Иркутской области выстрелами остановили водителя-лихача
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