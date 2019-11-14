Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье

Микроавтобус врезался сразу в два грузовика



В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек. Трагедия произошла сегодня рано утром.



- В 6.55 часов поступило сообщение о ДТП. На 108 км федеральной автодороги «Чита-Забайкальск» водитель микроавтобуса «Хендай», двигающийся из Оловянной в Читу, допустил наезд на стоящую грузовую автомашину «Шакман». От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении ЗИЛ-130, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В результате аварии погибли шесть человек. Ещё трое пострадали. Все они ехали в микроавтобусе.



Детей среди жертв аварии нет.

