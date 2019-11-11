В Бурятии назвали причину смерти контрактника

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Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны подробности гибели военнослужащего в войсковой части

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело рядового, военнослужащего по контракту. В военном следственном отделе уточняли, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Трагедию прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

- Комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы, - сообщили в пресс-службе округа.

Стали известны некоторые детали трагедии. Тело было обнаружен в спальном помещении – кубрике для отдыха на четыре человека. Погибший контрактник лежал в кровати и уже был мёртв, когда его нашли.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего.

- Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, - уточнили представители Восточного военного округа.


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