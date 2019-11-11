Стали известны подробности гибели военнослужащего в войсковой части
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело рядового, военнослужащего по контракту. В военном следственном отделе уточняли, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Трагедию прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
- Комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы, - сообщили в пресс-службе округа.
Стали известны некоторые детали трагедии. Тело было обнаружен в спальном помещении – кубрике для отдыха на четыре человека. Погибший контрактник лежал в кровати и уже был мёртв, когда его нашли.
Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего.
- Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, - уточнили представители Восточного военного округа.
В Бурятии назвали причину смерти контрактника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стали известны подробности гибели военнослужащего в войсковой части
В составе организованной группы было совершено 49 эпизодов преступления
Парню грозит лишение свободы
Эксперты изучили выборочно часть материалов
Водитель был пьян, а его пассажир напал на сотрудника
Окурок попал на матрац
Авария произошла на Качугском тракте
Накануне в дежурную часть обратился житель Усолья-Сибирского
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте
Подросток по указке отца украл бороны с культиватора
В этом году произошло более 4 тысяч пожаров
Ущерб составил более 11 тысяч рублей
У мужчины отобрали деньги и имущество на 300 тысяч
Когда приехали пожарные, жильцов в квартире не было
В одной из школ уроки сегодня отменены