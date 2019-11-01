На крупном пожаре в Бурятии сгорели помещения детсада

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в пригороде Улан-Удэ, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, сгорело административное здание. Возгорание произошло рано утром, огонь тушили несколько часов, площадь пожара составляла более тысячи квадратных метров.
В здании находилось несколько организаций, в том числе магазин «Николаевский», аптека, филиал МФЦ. В последнем сгорели паспорта. Также в здании находились помещения психолого-педагогической службы детского сада «Колосок».
- Служба оказывала психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста. Эта служба была открыта на субсидию федерального национального проекта «Образование». Сумма гранта составила 8 миллионов рублей, - рассказала «Байкал-Daily» заведующая детского сада «Колосок» Наталья Лоскутникова.
По словам представителей детсада, в сгоревшем здании было арендовано четыре помещения. Уничтожена купленная мебель, техника, а также отчётная документация. На сегодня служба функционирует частично: в помещении детского сада принимают логопед и психолог.
В управлении по образованию администрации Тарбагатайского района «Байкал-Daily» информацию подтвердили. Здесь пояснили, что вопрос с восстановлением будет решаться. Варианты решения проблемы ещё в разработке.