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В пригороде Улан-Удэ потушили пожар в административном здании

В пригороде Улан-Удэ потушили пожар в административном здании
Происшествия, 
Площадь возгорания составила более тысяч квадратных метров. ВИДЕО

Пожарные потушили крупный пожар в административном здании в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», возгорание произошло сегодня рано утром. В здании находился магазин «Николаевский» и множество других организаций. /news/20/376649/

- Площадь пожара составляет 1050 квадратных метра, пожару присвоен третий номер сложности. Работали 11 единиц пожарной техники, 38 человек личного состава, - доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.


К девяти часам утра пожар полностью был потушен. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.
пожар
 
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