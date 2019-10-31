В пригороде Улан-Удэ потушили пожар в административном здании

Площадь возгорания составила более тысяч квадратных метров. ВИДЕО
Пожарные потушили крупный пожар в административном здании в посёлке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», возгорание произошло сегодня рано утром. В здании находился магазин «Николаевский» и множество других организаций. /news/20/376649/
- Площадь пожара составляет 1050 квадратных метра, пожару присвоен третий номер сложности. Работали 11 единиц пожарной техники, 38 человек личного состава, - доложил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Андрей Боркин.
К девяти часам утра пожар полностью был потушен. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина устанавливается.
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