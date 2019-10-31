На крупном пожаре в Бурятии сгорели паспорта

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня рано утром в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии сгорело административное здание . Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

Подразделение по вопросам миграции в Тарбагатайском районе будет работать 1, 2, 3, 4 ноября.





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В здании находился магазин «Николаевский» и другие организации, в том числе филиал МФЦ. Пожар уничтожил находящиеся в нём паспорта граждан Российской Федерации.- Управление по вопросам миграции МВД по Бурятии готово оказать всесторонние содействие гражданам при восстановлении паспортов, утраченных в результате пожара, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.За дополнительной информацией необходимо обращаться в подразделение по вопросам миграции МВД по Бурятии в Тарбагатайском районе по адресу: Тарбагатайский район, село Тарбагатай, улица Рокоссовского 5, либо по телефону: 8 (3014) 655-140.