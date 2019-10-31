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В Иркутске столкновение «Прадо» и «Лады» унесло жизнь женщины

Происшествия, 
Полицейские выясняют причины аварии

Сегодня, 31 октября, около 10:30 на объездной автодороге в Ленинском районе Иркутска произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель «Тойоты Прадо» не справился с управлением и врезался в «Ладу Икс-Рей».

В результате случившегося погибла 44-летняя женщина-водитель отечественного автомобиля.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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