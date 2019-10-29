В Иркутской области после слежки поймали «чёрных лесорубов»

Полицейские вели за ними скрытое наблюдение в тайге



В Осинском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали нелегальных лесозаготовителей.



Чтобы задержать лесорубов с поличным, а также выявить всех подозреваемых, оперативники вели скрытое наблюдение за ними в тайге. Задержание происходило одновременно на трёх участках леса, расположенных в нескольких километрах друг от друга.



В результате были задержаны восемь сообщников в возрасте от 29 до 55 лет, которые проживают в Боханском, Осинском и Иркутском районах Приангарья.



- В ходе предварительного следствия стало известно о возможной причастности указанной группы ещё к нескольким рубкам сосен и лиственниц общим объёмом свыше 70 кубометров. По заключению специалистов, «чёрные лесорубы» нанесли ущерб лесному фонду России на сумму свыше 400 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В качестве вещественных доказательств изъяты и приобщены к делу 4 трактора, 3 бензопилы и срубленные деревья.



Возбуждено 8 уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В отношении 7 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один из сообщников находится под домашним арестом. Принимаются меры к задержанию организатора незаконной лесозаготовки. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



