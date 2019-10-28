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В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену

В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену
Происшествия, 
Он бил женщину головой об стол, вырывал ей волосы и резал руки на глазах у детей

Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
По версии следствия, мужчина убил бывшую супругу, с которой продолжал совместно проживать. Вечером 8 марта семейная пара, проживающая в посёлке Залари, вернулась домой после употребления спиртных напитков.

Между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять сожителя, в том числе нецензурной бранью, и заявила, что у неё есть другой мужчина. После этого мужчина стал бить её, давил ногой на шею, а также бил женщину головой об стол, пол и стены дома, металлическую печь и металлическую трубу отопления.

Разгневанный мужчина вооружился кухонным ножом и резал ей кисти, затем он поместил её голову в металлическую печь, приставил нож к шее, выстриг ножницами клок волос, а также с силой руками вырвал волосы с головы.

Избиение женщины совершалось в течение длительного времени, сопровождалось издевательством и глумлением над жертвой. Кроме того, всё происходило в присутствии их совместных малолетних детей.

Женщина умерла на месте.

Её бывшему супругу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ. Судебное заседание по данному уголовному делу состоится 30 октября, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
убийство с особой жестокостью
 
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