В Улан-Удэ автомобиль вновь заехал на трамвайные пути

ЧП произошло недалеко от трамвайной остановки, где недавно была страшная авария
Накануне, 20 октября, между остановками «Драматический театр» и «Республиканская больница» в Улан-Удэ автомобиль «Тойота Виш» занесло на трамвайные пути.
В этой связи было закрыто движение трамвая маршрутов № 2, 4 со стороны Элеватора в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлый понедельник, 14 октября, на трамвайной остановке «Республиканская больница» водитель автомобиля «Лифан» также заехал на трамвайные пути. Он задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке
. Мужчина и женщина скончались от полученных травм.
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ЧП произошло недалеко от трамвайной остановки, где недавно была страшная авария
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