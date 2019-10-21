В Улан-Удэ автомобиль вновь заехал на трамвайные пути

В этой связи было закрыто движение трамвая маршрутов № 2, 4 со стороны Элеватора в сторону центра города. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.

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