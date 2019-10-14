Два человека доставлены в больницу
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём 31-летний водитель автомобиля «Лифан» въехал в толпу пешеходов на остановке Республиканская больница в Улан-Удэ.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб находившийся на остановке 47-летний мужчина. В аварии пострадала женщина, её с травмами доставили в больницу. Водитель иномарки также доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-служба МВД по Бурятии.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Один человек погиб в ДТП на трамвайной остановке в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Туристка получила травму при спуске с горы
Иномарка залетела на трамвайные пути (фото 18+)
Это уже третий подземный толчок за последние несколько дней
Мужчина угрожал сотрудницам офисов ножом
Ущерб составил 15 тысяч рублей
Вероятно, пострадавшая была пьяна
Гонщик выехал на «встречку» и пересёк двойную сплошную
Авария случилась вчера утром
Пожар произошёл в центре города
Авария случилась на улице Борсоева
Стала известна предварительная причина пожара, унесшего жизни 5 человек
Авария произошла сегодня утром
Ущерб составил 90 тысяч рублей
Землетрясение зафиксировано днём в Еравнинском районе
Пожар произошёл сегодня утром