В Забайкалье осудили налётчиков на ювелирный магазин

Они забрали золотые украшения почти на 1,5 миллиона
В Чите вынесен приговор трём грабителям, похитившим ювелирные украшения почти на 1,5 миллиона рублей. Ближайшие годы налётчики проведут в местах лишения свободы.
Весной трое мужчин, скрывая лица под медицинскими масками, ворвались в ювелирный салон, расположенный в центре Читы и, разбив молотком витрину, забрали золотые украшения общей стоимостью около 1 400 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших и их возможное местонахождение. В результате подозреваемые были задержаны в одном из развлекательных заведений Читы. Двое из грабителей ранее были судимы, в том числе, за разбой, грабежи, кражи и другие преступления.
В ходе обыска были изъяты автомобиль, одежда, лотки и бирки от ювелирных украшений, на которых были обнаружены биологические следы подозреваемых.
- Суд признал читинцев виновными в совершении грабежа. Один из нападавших приговорен к лишению свободы на семь лет. Его подельники проведут в колонии строгого режима по шесть лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Часть украденных ювелирных изделий полицейским удалось изъять.
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