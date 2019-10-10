В Иркутске разыскивают подозреваемых в нападениях на офисы микрозаймов

- Руки за голову. Деньги где? – говорит нападавший сотруднику офиса.







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В настоящее время полицейские принимают меры к розыску мужчин 25-35 летнего возраста, ростом около 170-180 см. Один из них был одет: мастерка серая с надписями, трико чёрные «Адидас» с тремя белыми полосками, кроссовки чёрные с двумя белыми полосками. Второй: куртка тёмная со вставками на рукавах, с надписью на спине «MRG», джинсы, туфли тёмного цвета.







ориентировка МВД

Жителей, узнавших разыскиваемых, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо обратиться по телефонам: 8(3952) 21-68-05 или 02, 112 - с мобильного телефона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области









В Иркутске разыскивают подозреваемых в серии нападений на микрофинансовые организации областного центра.Одно из преступлений было совершено накануне в Свердловском районе Иркутска. Злоумышленник с медицинской маской на лице и в перчатках на руках проник в офис, где, угрожая ножом, применив газовый баллон, отобрал у менеджера 30 тысяч рублей. Его подельник в это время находился около входной двери. С места преступления сыщики изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала предполагаемых преступников.