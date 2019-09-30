Мошенники вымогают деньги от имени правительства Бурятии

Мошенники рассылают письма и звонят бизнесменам якобы по поручению главы Бурятии



Предпринимателям Бурятии начали поступать звонки якобы по поручению главы. Также бизнесу приходят письма от имени правительства Бурятии с просьбой о финансовой поддержке «общественно значимых программ».



«В первую очередь, это касается основных государственных и социальных программ. в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В рамках данного проекта был объявлен конкурсный отбор компании для реализации поставленной задачей. ООО «Криптос» стала победителем данного конкурса. Компания ООО «Криптос» обязуется до конца 2019 года реализовать постройку новых домов», - говорится в письме.



Данная информация не соответствует действительности, что сразу отметили получатели писем.



- Сегодня мне позвонил «Харитонов Михаил Александрович» (заместитель руководителя администрации главы Бурятии – ред.) по вопросу поддержки в строительстве домов для детей сирот. Отправил письмо и приложение в виде счета на оплату от организации ООО «Криптос». Я привыкла проверять организации, организация не вызывает доверие. Компания с таким наименованием не зарегистрирована в Улан-Удэ, есть такая компания в Москве, но опять ИНН не соответствует, - написала сообщение Алексею Цыденову одна предпринимательница.



- Звонили, якобы по вашему поручению. Пробили номера. Звонят из Воронежа и представляются Харитоновым Михаилом Александровичем. Звонили с номера 8-3012-204387, 8-473-202-92-39. Представляете, отправили на нашу электронную почту распоряжение на бланке от правительства Республики Бурятия! – написал другой получатель письма.



Правительство Бурятии предупреждает, что это действуют мошенники.



- ФЦП «Жилище» в республике на данный момент не реализуется. Более того, федеральные целевые программы в Бурятии реализуются только за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, внебюджетные средства не привлекаются, - поясняют в пресс-службе правительства республики.





