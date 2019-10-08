Драгметалл обращён в федеральную собственность
В 2018 году работники таможенного поста МАПП Забайкальск в сливном бачке общественного туалета здания пункта пропуска через государственную границу по направлению выезда из России обнаружили два пакета с золотом. Вес самородков оказался 604,94 грамма, что эквивалентно 331 грамму чистого золота.
Вероятно, драгметалл собирались незаконно переместить через границу.
- В связи с отсутствием сведений о собственнике золота, обращений о его утрате и возврате сотрудники Читинской таможни золото передали в Читинскую транспортную прокуратуру для решения вопроса о его дальнейшей принадлежности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд признал найденный драгоценный металл бесхозным, он обращён в собственность государства.
Решение в законную силу не вступило.
На границе Забайкалья в туалете нашли пакеты с золотом
Происшествия, Фото:
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