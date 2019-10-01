Иркутянин совершил 20 краж в точках общепита

Он ночью взламывал двери заведений отмычками и отвёрткой
С марта 2019 года в Иркутске в полицию начали поступать заявления от владельцев магазинов и кафе быстрого питания по фактам краж выручки. Ночью вор с помощью отмычек и отвёрток проникал в торговые объекты, в основном неоснащённые защитными жалюзи. Действовал он крайне быстро и подготовленно, наличие систем видеонаблюдение и охранной сигнализации его не останавливало. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и в июне вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний житель Иркутского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу.
В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённые по статье «Кража», соединены в одно производство.
Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в Октябрьский районный суд города для принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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