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В Бурятии нашли тело утонувшего молодого человека

В Бурятии нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он переправлялся через реку

Вечером в субботу, 28 сентября спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили утонувшего 26-летнего мужчины. Тело молодого человека было передано сотрудникам полиции, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в Прибайкальском районе Бурятии утонул 26-летний парень. Трагедия произошла в местности Губа Таланки при переправе через реку Толончанка.


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