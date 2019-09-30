Он переправлялся через реку
Вечером в субботу, 28 сентября спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили утонувшего 26-летнего мужчины. Тело молодого человека было передано сотрудникам полиции, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в Прибайкальском районе Бурятии утонул 26-летний парень. Трагедия произошла в местности Губа Таланки при переправе через реку Толончанка.
В Бурятии нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия, Фото:
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