В Забайкалье в торговом центре работал игорный клуб

Его организаторы проживали в другом регионе и руководили клубом дистанционно



В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники полиции выявили незаконный игорный клуб, сообщает пресс-служба УМД по Забайкальскому краю.



Двое уроженцев Краснокаменска организовали работу игорного клуба и переехали на постоянное место жительства в другой регион. Руководство заведением и контроль за его деятельностью организаторы вели дистанционно через нанятого администратора.



Игорный клуб располагался в одном из помещений городского торгового центра, однако входные двери заведения всегда были запертыми изнутри. К игре допускались только проверенные игроки. Азартные игры проводились с использованием игровых автоматов. По предварительной информации, подпольный клуб работал в течение полутора лет, за сутки получая доход не менее 100 тысяч рублей.



В настоящее время организаторы незаконного игорного бизнеса доставлены в Забайкальский край. В отношении них и администратора клуба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».



Все трое фигурантов уголовного дела помещены в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

