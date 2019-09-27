Его организаторы проживали в другом регионе и руководили клубом дистанционно
В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники полиции выявили незаконный игорный клуб, сообщает пресс-служба УМД по Забайкальскому краю.
Двое уроженцев Краснокаменска организовали работу игорного клуба и переехали на постоянное место жительства в другой регион. Руководство заведением и контроль за его деятельностью организаторы вели дистанционно через нанятого администратора.
Игорный клуб располагался в одном из помещений городского торгового центра, однако входные двери заведения всегда были запертыми изнутри. К игре допускались только проверенные игроки. Азартные игры проводились с использованием игровых автоматов. По предварительной информации, подпольный клуб работал в течение полутора лет, за сутки получая доход не менее 100 тысяч рублей.
В настоящее время организаторы незаконного игорного бизнеса доставлены в Забайкальский край. В отношении них и администратора клуба возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».
Все трое фигурантов уголовного дела помещены в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье в торговом центре работал игорный клуб
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