Основная версия смерти – суицид
26 сентября жители 110 микрорайона Улан-Удэ нашли около одного из многоэтажных домов труп мужчины. Как сообщил источник «Байкал-Daily», происшествие произошло около 6 часов вечера.
- Сообщение поступило в полицию. На месте работали сотрудники,- уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По информации нашего источника, основная версия трагедии – самоубийство.
В Улан-Удэ возле многоэтажки нашли труп
Происшествия, Фото:
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