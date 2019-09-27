В Улан-Удэ возле многоэтажки нашли труп

Основная версия смерти – суицид



26 сентября жители 110 микрорайона Улан-Удэ нашли около одного из многоэтажных домов труп мужчины. Как сообщил источник «Байкал-Daily», происшествие произошло около 6 часов вечера.



- Сообщение поступило в полицию. На месте работали сотрудники,- уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По информации нашего источника, основная версия трагедии – самоубийство.



