В Иркутской области ищут колдунью, укравшую у бабушки все сбережения

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения, полицейские обращаются за помощью к горожанам



В Шелехове полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве, которые под видом магического ритуала украли сбережения пенсионерки. 84-летняя местная жительница лишилась денег после проведения обряда с малознакомыми ей женщинами.



За день до этого к пенсионерке на автобусной остановке подошла незнакомка и завела с ней диалог. В процессе общения к ним подошла ещё одна женщина и начала хвалить магические способности первой собеседницы, якобы ранее исцелившей её ребенка. В ходе разговора колдунья предложила снять негативный магический эффект с новой знакомой. Для обряда они отправились в сторону дома пожилой женщины.



Для сеанса очищения, которое решили провести на аллее, ведунья попросила вынести из квартиры все имеющиеся деньги и завернуть их в газету. После завершения обряда пенсионерка обнаружила, что вместо денег в размере 60 тысяч рублей в свёртке находится бумага, а целительницы скрылись.



Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские обращаются к гражданам, которым что-либо известно о личности разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию по телефонам дежурных частей: 8(3955) 04-15-37 или 02 (102 с мобильного).

