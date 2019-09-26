Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения, полицейские обращаются за помощью к горожанам
В Шелехове полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве, которые под видом магического ритуала украли сбережения пенсионерки. 84-летняя местная жительница лишилась денег после проведения обряда с малознакомыми ей женщинами.
За день до этого к пенсионерке на автобусной остановке подошла незнакомка и завела с ней диалог. В процессе общения к ним подошла ещё одна женщина и начала хвалить магические способности первой собеседницы, якобы ранее исцелившей её ребенка. В ходе разговора колдунья предложила снять негативный магический эффект с новой знакомой. Для обряда они отправились в сторону дома пожилой женщины.
Для сеанса очищения, которое решили провести на аллее, ведунья попросила вынести из квартиры все имеющиеся деньги и завернуть их в газету. После завершения обряда пенсионерка обнаружила, что вместо денег в размере 60 тысяч рублей в свёртке находится бумага, а целительницы скрылись.
Изображение помощницы ведуньи зафиксировала камера видеонаблюдения. Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские обращаются к гражданам, которым что-либо известно о личности разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию по телефонам дежурных частей: 8(3955) 04-15-37 или 02 (102 с мобильного).
В Иркутской области ищут колдунью, укравшую у бабушки все сбережения
Происшествия, Фото:
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