Лидера движения «Трезвая Бурятия» задержали за участие в несанкционированном митинге
Сегодня в столице Бурятии задержали общественного деятеля, лидера движения «Трезвая Бурятия» Алексея Карнаухова. Он принимал участие в несанкционированной протестной акции на площади Советов.
Как рассказал Алексей Карнаухов в телефонном разговоре, его задержали после разговора со знакомым.
- Посидели в машине, поговорили полчаса. Я пошеё, значит, домой, и со мной заскочил человек в штатском. «Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич», потом, значит, корочку показал, следом заходит сотрудник в форме. Ну, и всё, сели, повезли. Привезли на проспект Победы, - поделился Карнаухов.
По его словам, здесь уже находились другие участники протестных событий Зуртан Халтаров, Наталья Филонова, Ольга Байшникова. «Фуллхауз, блин», - иронично заметил Карнаухов.
Стражи порядка задержали его за повторное участие в несанкционированном митинге. Между Карнауховым и Батодалаем Багдаевым состоялся следующий диалог:
« - Что инкриминируют?
- Повторное участие в несанкционированном митинге. А у меня повторное – помнишь по прошлому разу – вместе с тобой песни пели?
- Так год же прошёл?
- Ну, год, прошёл, а они сказали – что штраф не оплачен. Хотя у меня документ, что штраф оплачен. И я сейчас подал ходатайство, чтобы меня судили в Железнодорожном суде».
Общественного деятеля ожидает сегодня судебное заседание.
Карнаухов был одним из выступающих на согласованном митинге, который прошёл в парке «Юбилейный» в воскресенье.
В Улан-Удэ задержали общественника Алексея Карнаухова
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он имел неснятые и непогашенные судимости за совершение других тяжких преступлений
Она незаконно продала земельные участки, принадлежащие фирме
Уставший водитель уснул в ожидании разрешающего сигнала светофора
Лидера движения «Трезвая Бурятия» задержали за участие в несанкционированном митинге
Товар не имел документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности
Задержанным по 18 и 19 лет
Огонь уничтожил крышу одного из них
Участник протестных событий на площади Пётр Дондуков получил 10 суток ареста
Мошенники представились студентами, у которых нет денег на учёбу
Водитель «Мазды» врезался в автобус
Сети, которыми была поймана байкальская нерпа, передали на уничтожение
Вор выбросил пустую сумку в туалете
Огонь повредил дом изнутри
Похищенные вещи он спрятал в парке
У него изъято 600 граммов марихуаны