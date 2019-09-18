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В Улан-Удэ задержали общественника Алексея Карнаухова

В Улан-Удэ задержали общественника Алексея Карнаухова
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидера движения «Трезвая Бурятия» задержали за участие в несанкционированном митинге

Сегодня в столице Бурятии задержали общественного деятеля, лидера движения «Трезвая Бурятия» Алексея Карнаухова. Он принимал участие в несанкционированной протестной акции на площади Советов.

Как рассказал Алексей Карнаухов в телефонном разговоре, его задержали после разговора со знакомым.

- Посидели в машине, поговорили полчаса. Я пошеё, значит, домой, и со мной заскочил человек в штатском. «Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич», потом, значит, корочку показал, следом заходит сотрудник в форме. Ну, и всё, сели, повезли. Привезли на проспект Победы, - поделился Карнаухов.

По его словам, здесь уже находились другие участники протестных событий Зуртан Халтаров, Наталья Филонова, Ольга Байшникова. «Фуллхауз, блин», - иронично заметил Карнаухов.

Стражи порядка задержали его за повторное участие в несанкционированном митинге. Между Карнауховым и Батодалаем Багдаевым состоялся следующий диалог:

« - Что инкриминируют?
- Повторное участие в несанкционированном митинге. А у меня повторное – помнишь по прошлому разу – вместе с тобой песни пели?
- Так год же прошёл?
- Ну, год, прошёл, а они сказали – что штраф не оплачен. Хотя у меня документ, что штраф оплачен. И я сейчас подал ходатайство, чтобы меня судили в Железнодорожном суде».

Общественного деятеля ожидает сегодня судебное заседание.

Карнаухов был одним из выступающих на согласованном митинге, который прошёл в парке «Юбилейный» в воскресенье.


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