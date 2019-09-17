В Иркутске пьяный водитель без прав пытался уйти от погони

Он выехал на «встречку» и наехал на дорожные столбики торгового центра



В Иркутске инспекторы ДПС составили 8 административных протоколов на водителя иномарки, пытавшегося скрыться от правоохранителей. Преследование началось около 2 часов ночи после того, как водитель «Хонды Цивик» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке машины.



Лихач, находившийся за рулём иномарки, начал на высокой скорости уходить от преследования, пренебрегая мерами безопасности и двигаясь по встречной полосе. Затем водитель совершил наезд на дорожные столбики торгового центра. Автомобилист попытался скрыться, однако был оперативно задержан.



Правонарушителем оказался 21-летний житель Иркутска без водительского удостоверения. Машина принадлежит его супруге. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Дорожные полицейские привлекли молодого человека за серию нарушений ПДД и составили 8 административных протоколов – как за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, так и неподчинение сотрудникам полиции и повреждение имущества города.



- По решению мирового судьи за отказ от медосвидетельствования ему назначено 10 суток административного ареста. После отбытия их в специальном приемнике его ждет новое заседание, где будет решаться вопрос об избрании меры наказания за оставлением места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





