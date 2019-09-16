В Иркутской области 16-летняя девушка погибла на оживлённой дороге

Трагический случай произошёл ночью 15 сентября в районе 10-го километра автодороги «Иркутск-Листвянка».



























26-летний водитель автомобиля «Тойота Целика» двигался со стороны посёлка Листвянка в направлении города, когда сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть оживлённой трассы в неположенном месте.Девушка скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи.Водитель иномарки ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.