В Иркутской области 16-летняя девушка погибла на оживлённой дороге

Девушка переходила дорогу в неположенном месте
Трагический случай произошёл ночью 15 сентября в районе 10-го километра автодороги «Иркутск-Листвянка».
26-летний водитель автомобиля «Тойота Целика» двигался со стороны посёлка Листвянка в направлении города, когда сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть оживлённой трассы в неположенном месте.
Девушка скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
Водитель иномарки ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезв, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Росгвардейцы задержали омулёвых браконьеров на Байкале
Она присваивала деньги на протяжении полутора лет
Девушка переходила дорогу в неположенном месте
Бывший владелец номера не отключил «мобильный банк»
Преступление воры совершили ночью
Смерть могла наступить от переохлаждения или сердечной недостаточности
Разгневанный мужчина сначала напал на двоюродного брата, но тот успел убежать
ДТП в Нижнеудинском районе унесло жизни двух человек
Он попросил у продавца померить спортивный костюм и куртку и сбежал
Подземный толчок зафиксирован вблизи Байкала
Пожары произошли в эти выходные
Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно
Их спустили по лестничному маршу из задымлённого этажа
Мужчина залез в продуктовый магазин
ДТП произошло в Прибайкальском районе