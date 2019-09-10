Житель Бурятии схватился за нож, когда получил по лицу
Улан-удэнец признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику. Приговор Советского районного суда вступил в законную силу.
Инцидент произошёл во время ссоры. Мужчина ударил приятеля в лицо, тот разозлившись, схватил со стола нож и нанёс им удар в живот. При этом у потерпевшего в этот момент ничего в руках не было, опасности он не представлял.
- Несмотря на доводы жалобы осуждённого о несправедливости приговора, а также того, что суд не учёл в полном объёме все обстоятельства совершения преступления, вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Мужчину приговорили к трём годам колонии общего режима.
Улан-удэнец пырнул приятеля в живот за пощёчину
Происшествия, Фото:
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