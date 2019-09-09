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В Иркутской области неизвестный с пистолетом напал на продавца

Происшествия, 
Ему удалось скрыться до приезда сотрудников ЧОП

В ночь с 6 на 7 сентября в городе Усолье-Сибирское молодой человек совершил разбойное нападение на продавца магазина, угрожая пистолетом.

Преступник скрылся до прибытия на место происшествия сотрудники частного охранного агентства.

Сотрудники полиции проводят расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
разбой
 
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