Ему удалось скрыться до приезда сотрудников ЧОП
В ночь с 6 на 7 сентября в городе Усолье-Сибирское молодой человек совершил разбойное нападение на продавца магазина, угрожая пистолетом.
Преступник скрылся до прибытия на место происшествия сотрудники частного охранного агентства.
Сотрудники полиции проводят расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области неизвестный с пистолетом напал на продавца
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подросток отказался пройти процедуру освидетельствования
Её украл сосед и расплачивался картой в магазинах
Ему удалось скрыться до приезда сотрудников ЧОП
Они украли кондитерские изделия, сувениры, одеяла и личные вещи
Молодой человек попросил позвонить, но вместо этого воспользовался «мобильным банком»
Она унесла с собой сумку, которую оставила в кафе женщина
В мотоцикл врезался «Ипсум»
Оружие изъяли у жителя Северобайкальска
Пострадали три мальчика от 8 до 12 лет
В мае были арестованы ключевые фигуры громкого уголовного дела
Виновник скрылся, но вскоре был задержан
Мужчины пытались избавиться от наркотиков во время погони
Их автомобиль застрял в грязи, и они не могли самостоятельно выбраться
Парня нашли в заброшенном доме
Женщина убежала с рюкзаком своей подруги