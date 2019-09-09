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В Ангарске две машины сгорели после ДТП

Происшествия, 
Виновник скрылся, но вскоре был задержан

Вечером 8 сентября в Ангарске произошло ДТП, в результате которого сгорели два автомобиля.

Водитель «Лексус-RX330» врезался в стоящие у обочины автомобили «Хонда Цивик» и «Газель». В результате столкновения автомобили загорелись. Люди не пострадали.



После инцидента водитель иномарки скрылся, оставив место аварии. В течение часа сотрудники ДПС его установили и задержали, им оказался 34-летний местный житель. В момент задержания ангарчанин находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Известно, что мужчина не отличается правомерным поведением на дороге. Дважды он привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП пожар
 
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