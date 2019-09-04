Гаджет девушка поставила на зарядку
Улан-удэнец украл телефон у 27-летней жительницы Омской области на вокзале города Мариинск в Красноярском крае. Девушка поставила на зарядку мобильный телефон, присела рядом и задремала, а когда проснулась, гаджета на месте не было.
Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в течении нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель Улан-Удэ. После освобождения из мест лишения свободы мужчина возвращался домой. Он заметил лежавшее на столике устройство и, убедившись, что владелица спит, похитил телефон.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, установленное за совершение данного деяния - лишение свободы на срок 5 лет.
Улан-удэнец заключен под стражу, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
Улан-удэнец украл телефон у задремавшей девушки на вокзале
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