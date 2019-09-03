«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик

Крупная авария произошла на «Бегущей лани». ФОТО
Сегодня утром на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись грузовой автомобиль «Газель» и автомобиль «Субару», ехавшие в направлении центра города.
За рулём иномарки был мужчина, в салоне ехала его семья – жена и ребёнок.
По всей видимости, в ДТП не обошлось без пострадавших. Помощь людям оказывают сотрудники «скорой».
- В результате ДТП пострадали все участники дорожно-транспортного происшествия, вокруг кровь, на месте работает ГИБДД и скорая медицинская помощь, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
По предварительным данным, «Субару» пытался перестроиться перед «Газелью», подрезал грузовик и произошло столкновение.
Крупная авария произошла на «Бегущей лани». ФОТО
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