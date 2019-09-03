«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик

Сегодня утром на мосту «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, столкнулись грузовой автомобиль «Газель» и автомобиль «Субару», ехавшие в направлении центра города.











По предварительным данным, «Субару» пытался перестроиться перед «Газелью», подрезал грузовик и произошло столкновение.









































За рулём иномарки был мужчина, в салоне ехала его семья – жена и ребёнок.По всей видимости, в ДТП не обошлось без пострадавших. Помощь людям оказывают сотрудники «скорой».- В результате ДТП пострадали все участники дорожно-транспортного происшествия, вокруг кровь, на месте работает ГИБДД и скорая медицинская помощь, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.