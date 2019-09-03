В регионе закончился четвёртый этап операции «Мак 2019»
В Иркутской области полицейские подвели итоги четвёртого этапа межведомственной операции «Мак 2019». В ходе операции сотрудники полиции выявляют и привлекают к ответственности лиц, культивирующих коноплю, а также раскрывают преступления, связанные с оборотом наркотиков.
Во время четвёртого этапа в Балаганском районе Иркутской области были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие около 130 гектаров и более 100 гектаров - в Усть-Удинском районе. Растение скашивали и обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить дальнейшие его всходы в последующие годы.
Всего сначала проведения операции в Иркутской области выявлено свыше 660 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более 2000 гектаров. Для работы с коноплей применялись как механический способ, так и высокоэффективные гербициды, распыляемые специальными воздуходувами-распределителями. Хозяевам участков вынесено около 580 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено 33 административных протокола за неисполнение предписаний.
Пятый этап операции «Мак» стартует с 16 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Конопляные поля уничтожили в Иркутской области
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