В Иркутской области в столкновении двух машин погиб водитель

Второй водитель был пьян



В городе Усть-Кут 25 августа около 1.30 ночи столкнулись универсал «Тойота Калдина» и пикап «Фольцваген Амарок».



Как предварительно установили госавтоинспекторы, водитель «Тойоты», двигавшийся по улице Речников при совершении поворота налево на улицу Халтурина не предоставил преимущество автомобилю, ехавшему по главной дороге.



В результате аварии 44-летний водитель «Калдины» скончался на месте происшествия.



Полицейские также установили, что водитель «Фольцвагена» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



