Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику

Она перевела аферисту 65 тысяч рублей



В Иркутске в полицию обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.



13 августа она познакомилась в социальной сети с молодым человеком, далее общение происходило по телефону. Спустя четыре дня новый знакомый позвонил ей и попросил о помощи. Он сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Желая помочь, женщина перевела 15 тысяч рублей незнакомцу.



На следующий день аферист позвонил снова с просьбой занять ещё 50 тысяч рублей, при этом убедив женщину, что обязательно вернёт деньги при встрече. После перевода денег телефон, с которого мошенник совершал звонки, стал недоступен.



Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.





