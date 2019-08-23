Она перевела аферисту 65 тысяч рублей
В Иркутске в полицию обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.
13 августа она познакомилась в социальной сети с молодым человеком, далее общение происходило по телефону. Спустя четыре дня новый знакомый позвонил ей и попросил о помощи. Он сообщил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Желая помочь, женщина перевела 15 тысяч рублей незнакомцу.
На следующий день аферист позвонил снова с просьбой занять ещё 50 тысяч рублей, при этом убедив женщину, что обязательно вернёт деньги при встрече. После перевода денег телефон, с которого мошенник совершал звонки, стал недоступен.
Полицейские устанавливают личность мошенника, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка доверилась обольстительному мошеннику
Происшествия, Фото:
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