В Иркутской области «чёрные лесорубы» вывозили лес «КамАЗами»

Стражи порядка во время рейда недалеко от села Тихоновка ночью остановили три автомобиля «КамАЗ», перевозивших более 200 срубленных сосен и лиственниц.











На месте полицейские задержали трёх местных жителей возрасте от 31 до 40 лет, по версии правоохранителей причастных к вырубке неподалёку. Как выяснили эксперты, своей деятельностью лесорубы нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 360 тысяч рублей.













Полицейские в Боханском районе Иркутской области пресекли деятельность группы незаконных заготовителей леса, предположительно причастных как минимум к двум вырубкам.- В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий полицейские установили ещё 10 жителей разных населённых пунктов района в возрасте от 20 до 36 лет, предположительно участвовавших в вырубке, а также выявили вероятную их причастность к аналогичному деянию в мае этого года, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Тогда, по версии следствия, подозреваемые срубили не менее 25 деревьев, причинив ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей.За незаконную рубку леса по предварительному сговору возбуждены два уголовных дела. Четверым наиболее активных фигурантов арестовали, остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.Полицейские продолжают работу над установлением организатора рубки и проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным деяниям, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.