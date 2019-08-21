Грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения
В отдел полиции поступило заявление от 33-летней читинки с сообщением о преступлении. Женщина рано утром шла на работу, когда на неё сзади напал мужчина, уронил на землю и вырвал из рук сумку, в которой были 1500 рублей и две банковские карты. Описать налетчика напуганная женщина не смогла.
Стражи порядка просмотрели камеры видеонаблюдения и нашли свидетеля, который видел предполагаемого грабителя.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, им оказался 24-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Украденные банковские карты возвращены потерпевшей, деньги он потратил на собственные нужды.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите грабитель напал на шедшую на работу женщину
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