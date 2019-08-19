Украденное он продал
12 августа 58-летний улан-удэнец заявил в полицию о краже. Неизвестный украл у него обручальное кольцо и сотовый телефон. Ущерб составил 11 тысяч рублей.
Кража произошла после распития в компании спиртного, когда мужчина уснул.
- Впоследствии злоумышленник был задержан правоохранителями. Им оказался один из членов компании - приехавший в Улан-Удэ на заработки 37-летний житель Курумканского района Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Подозреваемый снял с мужчины золотое кольцо и из сумки стащил мобильный. Украденное он продал.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, уточнили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец снял со спящего друга обручальное кольцо
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