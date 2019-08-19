Улан-удэнец снял со спящего друга обручальное кольцо

Украденное он продал



12 августа 58-летний улан-удэнец заявил в полицию о краже. Неизвестный украл у него обручальное кольцо и сотовый телефон. Ущерб составил 11 тысяч рублей.



Кража произошла после распития в компании спиртного, когда мужчина уснул.



- Впоследствии злоумышленник был задержан правоохранителями. Им оказался один из членов компании - приехавший в Улан-Удэ на заработки 37-летний житель Курумканского района Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Подозреваемый снял с мужчины золотое кольцо и из сумки стащил мобильный. Украденное он продал.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, уточнили в МВД по Бурятии.

